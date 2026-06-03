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Наука

Академик Гинцбург заявил, что онковакцина «Неоонковак» бешено экспрессирует антигены

Академик Гинцбург: первому пациенту сильно уменьшили дозу онковакцины «Неоонковак»
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Первому пациенту, который получил вакцину «Неоонковак» пришлось уменьшить дозу препарата из-за того, что он действует слишком сильно, об этом «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ рассказал научный руководитель Центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Ему было осуществлено четвертое введение вакцины 27 мая, в 9:00 утра. Днем ранее ввели ингибитор контрольных точек. Мы сильно уменьшили дозу вакцины, потому что она бешено экспрессирует антигены, действует прямо сильно», — рассказал ученый.

По словам Гинцбурга, онковакцина, созданная на основе технологии мРНК, настраивает иммунную систему пациента так, что она сама будет уничтожать злокачественную опухоль и метастазы. Для каждого пациента создается индивидуальный препарат на основе его генетических данных, поскольку одинаковых опухолей не существует.

«Сейчас пациент снова уехал домой. У него в мобильном телефоне установлены программы, по которым, соответственно, академик Каприн (директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена) и лечащий врач могут в онлайн-режиме отслеживать основные параметры его самочувствия», — заключил академик.

Ранее вакцина «Неоонковак» показала первые результаты, запустив продукцию цитокинов у пациента.

 
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