Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые предупредили о неожиданной опасности губок для мытья посуды

EA: губки для мытья посуды выделяют опасный микропластик
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Кухонные губки во время мытья посуды действительно выделяют микропластик. К такому выводу пришли исследователи из Боннского университета, которые оценили экологические последствия использования различных типов губок. Работа опубликована в журнале Environmental Advances (EA).

Кухонные губки ежедневно используются миллионами людей по всему миру, однако их вклад в загрязнение окружающей среды микропластиком до сих пор изучался мало. Чтобы восполнить этот пробел, ученые провели исследование, объединив лабораторные эксперименты и данные, собранные добровольцами из Германии и Северной Америки.

Участники использовали один из трех видов губок в обычных бытовых условиях и фиксировали особенности их эксплуатации. Исследователи взвешивали губки до и после использования, чтобы определить потерю материала. Дополнительно были проведены лабораторные испытания с помощью автоматизированной установки SpongeBot, имитирующей механические нагрузки при мытье посуды.

Оказалось, что все протестированные губки постепенно изнашиваются и выделяют микропластик. В зависимости от состава губки ежегодный объем таких выбросов составлял от 0,68 до 4,21 грамма на человека. При этом изделия с меньшим содержанием пластика выделяли значительно меньше частиц.

Однако анализ жизненного цикла показал, что микропластик не является главным фактором экологического ущерба. От 85 до 97% общего воздействия ручного мытья посуды на окружающую среду связано с расходом воды. На фоне этого вклад микропластика оказался значительно менее заметным.

Авторы исследования отмечают, что снизить экологический след можно несколькими простыми способами. Наибольший эффект даст сокращение расхода воды при мытье посуды. Кроме того, ученые рекомендуют выбирать губки с меньшим содержанием пластика и использовать их как можно дольше, чтобы сократить потребление ресурсов и количество отходов.

По мнению исследователей, результаты показывают, что проблема микропластика от кухонных губок существует, однако при оценке экологического воздействия бытовых привычек важно учитывать все факторы, а не только пластиковое загрязнение.

Врач назвал главную ошибку при хранении зубной щетки.

 
Теперь вы знаете
Удар по автобусу, запрет на выезд для чиновников и выходной для родителей выпускников. Что нового к утру 3 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!