Ученые предупредили о неожиданной опасности губок для мытья посуды

Кухонные губки во время мытья посуды действительно выделяют микропластик. К такому выводу пришли исследователи из Боннского университета, которые оценили экологические последствия использования различных типов губок. Работа опубликована в журнале Environmental Advances (EA).

Кухонные губки ежедневно используются миллионами людей по всему миру, однако их вклад в загрязнение окружающей среды микропластиком до сих пор изучался мало. Чтобы восполнить этот пробел, ученые провели исследование, объединив лабораторные эксперименты и данные, собранные добровольцами из Германии и Северной Америки.

Участники использовали один из трех видов губок в обычных бытовых условиях и фиксировали особенности их эксплуатации. Исследователи взвешивали губки до и после использования, чтобы определить потерю материала. Дополнительно были проведены лабораторные испытания с помощью автоматизированной установки SpongeBot, имитирующей механические нагрузки при мытье посуды.

Оказалось, что все протестированные губки постепенно изнашиваются и выделяют микропластик. В зависимости от состава губки ежегодный объем таких выбросов составлял от 0,68 до 4,21 грамма на человека. При этом изделия с меньшим содержанием пластика выделяли значительно меньше частиц.

Однако анализ жизненного цикла показал, что микропластик не является главным фактором экологического ущерба. От 85 до 97% общего воздействия ручного мытья посуды на окружающую среду связано с расходом воды. На фоне этого вклад микропластика оказался значительно менее заметным.

Авторы исследования отмечают, что снизить экологический след можно несколькими простыми способами. Наибольший эффект даст сокращение расхода воды при мытье посуды. Кроме того, ученые рекомендуют выбирать губки с меньшим содержанием пластика и использовать их как можно дольше, чтобы сократить потребление ресурсов и количество отходов.

По мнению исследователей, результаты показывают, что проблема микропластика от кухонных губок существует, однако при оценке экологического воздействия бытовых привычек важно учитывать все факторы, а не только пластиковое загрязнение.

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