Найден способ снизить риск рецидива опасного вида рака

JCO: сочетание вакцины с иммунотерапией вдвое снизило риск рецидива рака кожи
Австралийские ученые разработали технологию, позволяющую создавать индивидуальную вакцину для каждого больного раком кожи. В ходе пятилетнего исследования такая терапия почти вдвое снизила риск повторного появления опухоли после удаления. Результаты работы опубликованы в Journal of Clinical Oncology (JCO).

В исследовании участвовали пациенты с меланомой, которым ранее хирургически удалили опухоль. После операции часть добровольцев получала стандартную иммунотерапию препаратом пембролизумаб, а другая — тот же препарат в сочетании с индивидуально разработанной вакциной. Ее создавали отдельно для каждого пациента на основе генетических особенностей его опухоли.

Через пять лет после начала лечения без признаков заболевания оставались 68,8% пациентов из группы комбинированной терапии. Среди получавших только пембролизумаб этот показатель составил 49,1%. Анализ показал, что добавление персонализированной вакцины снижало риск возвращения болезни или смерти на 49%, а вероятность появления отдаленных метастазов — на 59%.

Ученые объясняют, что вакцина содержит набор уникальных для конкретной опухоли белков-неоантигенов. Она «обучает» иммунную систему распознавать и уничтожать оставшиеся в организме раковые клетки, которые могут стать причиной рецидива. Такой подход особенно важен при меланоме, поскольку этот вид рака способен эффективно избегать иммунного контроля и не всегда хорошо отвечает на стандартное лечение.

По словам авторов, результаты подтверждают перспективность персонализированных вакцин как нового направления в онкологии. Если эффективность подхода будет подтверждена в более крупных исследованиях, он может стать важным дополнением к существующим методам лечения меланомы.

Побочные эффекты терапии оказались в целом контролируемыми. Чаще всего пациенты сообщали об усталости, ознобе и болезненности в месте инъекции вакцины. Серьезных новых проблем с безопасностью исследователи не выявили.

