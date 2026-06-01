Новый препарат продлил жизнь пациентам с раком поджелудочной в два раза

Экспериментальный препарат дараксонрасиб почти вдвое увеличил продолжительность жизни пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы, у которых перестали работать стандартные методы лечения. Разработка ученых из Калифорнийского университета описана в New England Journal of Medicine (NEJM).

В клиническом испытании приняли участие около 500 пациентов с распространенной формой заболевания. Одни получали новый препарат в виде ежедневных таблеток, другие проходили курс интенсивной химиотерапии.

Исследование показало, что медианная продолжительность жизни пациентов, принимавших препарат, составила 13,2 месяца против 6,7 месяца в группе химиотерапии. Кроме того, у получавших новое лечение реже возникали тяжелые побочные эффекты.

Дараксонрасиб воздействует на мутировавший белок KRAS, который способствует росту опухоли более чем в 90% случаев рака поджелудочной железы. Эта мишень долгое время считалась одной из самых сложных для разработки лекарств.

По словам ученых, пациенты также сообщали об уменьшении боли и улучшении качества жизни. Многие продолжили принимать препарат после завершения основного этапа исследования.

Эксперты называют результаты важным прорывом для лечения одного из самых смертоносных видов рака. По мнению исследователей, дараксонрасиб может стать новым стандартом терапии для пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы, который перестал отвечать на существующее лечение.

Как объясняют исследователи, рак поджелудочной железы отличается крайне неблагоприятным прогнозом. Заболевание часто выявляют уже после появления метастазов, а пятилетняя выживаемость пациентов составляет около 13%. Сейчас ученые планируют проверить эффективность препарата на более ранних стадиях заболевания и выяснить, сможет ли он повышать шансы пациентов на хирургическое удаление опухоли.

