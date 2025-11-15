На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Государственную услугу впервые оформили из космоса

Российский космонавт впервые оформил госуслугу на борту МКС
Freepik.com

Российский космонавт Алексей Зубрицкий впервые оформил государственную услугу, находясь на борту Международной космической станции (МКС), сообщил заместитель председателя правительства, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в рамках сессии «Платформа Будущего: 100 проектов России. Цифра» в Национальном центре «Россия».

Зубрицкий воспользовался онлайн сервисом самозапрета на оформление сим-карт из перечня «Жизненные ситуации» на портале «Госуслуги».

Как отметил Григоренко, цифровизация значительно упрощает доступ к услугам.

«Благодаря современным технологиям, в том числе – биометрии, государственными сервисами уже сейчас можно воспользоваться в любом удобном месте – дома, в офисе и даже на околоземной орбите», — сказал он.

Также Зубрицкий рассказал, что благодаря сервису «Жизненные ситуации» на него не получится оформить договор связи, пока он в космосе.

«Для входа на ″Госуслуги″ воспользуюсь биометрией, потому что эсэмэски на орбиту не приходят», — сказал он.

Григоренко добавил, что всего услугой «Защита от мошенников» воспользовались уже 2,8 млн человек, а самозапрет на оформление договора связи сделали более 600 тыс. человек.

В ходе сессии Григоренко также рассказал студентам российских вузов о ключевых трендах цифровизации, в том числе внедрении искусственного интеллекта, биометрии, цифровизации государственного управления и развитии связи по всей стране.

