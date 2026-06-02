Россиянам рассказали о неочевидном влиянии бега на организм

Регулярные пробежки помогают не только укреплять сердце и мышцы, но и влияют на работу мозга, нервной системы, сосудов и даже органов слуха. К Всемирному дню бега, который отмечается в первую среду июня, ученые Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru» о семи малоизвестных изменениях, которые происходят в организме во время занятий бегом.

По словам старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, во время бега мышцы начинают активно выделять биологически активные вещества, которые влияют на работу различных органов и запускают восстановительные процессы по всему организму.

Одним из неожиданных эффектов может стать повышение креативности. При спокойном темпе бега мозг переключается в режим свободных ассоциаций, что способствует развитию дивергентного мышления — способности находить нестандартные решения и генерировать новые идеи. Кроме того, регулярные тренировки связаны с увеличением объема гиппокампа — области мозга, отвечающей за память и обучение.

Бег также влияет на работу блуждающего нерва, который участвует в регуляции сна, восстановления и эмоционального состояния. Ритмичное дыхание и циклические движения стимулируют нервные окончания в легких и крупных сосудах, благодаря чему повышается так называемый вагальный тонус. Это помогает организму быстрее восстанавливаться после стресса и снижает тревожность.

Еще один эффект связан с работой глимфатической системы — механизма очистки головного мозга. Во время пробежек усиливается пульсация сосудов, что способствует циркуляции спинномозговой жидкости и удалению белковых отложений, включая бета-амилоид и тау-белок. Накопление этих веществ связывают с развитием болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

Регулярный бег оказывает влияние и на свойства крови. В ответ на физическую нагрузку организм постепенно увеличивает объем плазмы, а печень активнее вырабатывает альбумин — белок, удерживающий жидкость внутри сосудов. В результате кровь становится менее вязкой, что снижает риск образования тромбов, инфарктов и инсультов.

Неожиданным оказался и эффект для слуха. Как рассказал научный консультант по вопросам фармакологии НОЦ ХимБИ ПНИПУ, кандидат медицинских наук Сергей Солодников, аэробные нагрузки улучшают кровоснабжение внутреннего уха, повышают уровень нейротрофинов и помогают защищать слуховой нерв от возрастных изменений. Благодаря этому регулярные пробежки могут способствовать сохранению слуха в пожилом возрасте.

Ученые также отмечают противовоспалительное действие бега. Во время работы мышцы выделяют сигнальные молекулы — миокины, в том числе интерлейкин-6 и иризин. Они помогают снижать воспаление, улучшают чувствительность тканей к инсулину и способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Однако положительный эффект возникает только при умеренных нагрузках: чрезмерно интенсивные тренировки, наоборот, могут поддерживать воспалительные процессы.

Наконец, регулярный бег стимулирует нейрогенез — образование новых нервных клеток. Ключевую роль в этом играет нейротрофический фактор мозга (BDNF), уровень которого повышается во время физических нагрузок. Этот белок способствует формированию новых нейронов и укреплению связей между ними, что положительно влияет на память, обучение и эмоциональное состояние.

По мнению специалистов, именно сочетание этих механизмов делает бег одним из наиболее доступных способов профилактики возрастных изменений, затрагивающих мозг, сосуды и нервную систему.

Ранее россиянам рассказали, почему картофель полезнее есть холодным.