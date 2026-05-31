Россиянам рассказали, почему картофель полезнее есть холодным

ПНИПУ: после варки и остывания крахмал в картофеле превращается в резистентный

Картофель помогает поддерживать работу сердца, может входить в рацион при похудении и даже оказался первой сельскохозяйственной культурой, выращенной в космосе, рассказали ученые Пермского Политеха в честь Международного дня картофеля, который отмечался 30 мая. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Как рассказал ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов, предки современного картофеля появились около девяти миллионов лет назад в результате естественного скрещивания предка томата и дикого чилийского растения из семейства пасленовых. Именно тогда возникла способность образовывать клубни, позволяющая запасать питательные вещества и переживать неблагоприятные условия.

Ученые также напомнили, что ягоды картофеля опасны для человека. Они содержат высокие концентрации соланина — токсичного вещества, защищающего растение от вредителей. Употребление нескольких ягод может вызвать симптомы отравления, а большие количества представляют угрозу для жизни.

Несмотря на распространенное мнение о низкой пищевой ценности картофеля, он содержит сложные углеводы, клетчатку, белок, витамины группы B, витамины С, K и PP, а также калий, фосфор и магний. По словам профессора кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ Нины Вишневской, один крупный клубень способен обеспечить до 40% суточной потребности в витамине С. Кроме того, картофель считается одним из наиболее богатых источников калия среди распространенных продуктов питания.

Специалисты отмечают, что картофель можно употреблять и при снижении веса. Клетчатка способствует длительному насыщению, а витамины группы B участвуют в энергетическом обмене. Наиболее полезными способами приготовления считаются варка, приготовление на пару и запекание.

Особое внимание ученые советуют обратить на охлажденный картофель. После варки и остывания часть содержащегося в нем крахмала превращается в так называемый резистентный крахмал. Он не переваривается в тонком кишечнике, действует подобно пищевым волокнам, служит питательной средой для полезной микрофлоры кишечника и не вызывает резких скачков уровня сахара в крови. Поэтому салаты с охлажденным картофелем могут быть полезнее горячего пюре.

