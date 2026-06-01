Лекарства от анемии оказались способны подавлять рост опухолей

Препараты, применяемые для лечения анемии у пациентов с хроническими заболеваниями почек, могут обладать противоопухолевым действием. К такому выводу пришли ученые из Университета Оулу и Университета Восточной Финляндии. Результаты исследования опубликованы в журнале Redox Biology.

Исследование было посвящено препаратам класса HIF-PHI. Эти лекарства стимулируют выработку эритроцитов и помогают организму адаптироваться к недостатку кислорода, поэтому их используют для борьбы с анемией у пациентов с хронической болезнью почек.

Однако в ходе экспериментов ученые обнаружили неожиданный эффект. Оказалось, что препараты способны замедлять рост клеток и подавлять образование новых кровеносных сосудов. Последний механизм особенно важен для онкологии, поскольку опухолям необходима развитая сосудистая сеть для получения кислорода и питательных веществ.

Наибольшее удивление исследователей вызвало то, что этот эффект сохранялся даже при отсутствии белков, через которые, как считалось ранее, должны действовать препараты. Это говорит о существовании неизвестных механизмов влияния лекарств на клеточный метаболизм и процессы роста тканей.

По словам авторов работы, открытие может иметь важное значение для разработки новых подходов к лечению рака. Многие онкологические пациенты страдают анемией, которая развивается как из-за самой опухоли, так и в результате химиотерапии.

Если результаты подтвердятся в дальнейших исследованиях, препараты HIF-PHI потенциально смогут одновременно решать две задачи — корректировать анемию и замедлять развитие злокачественных новообразований. Пока ученые подчеркивают, что речь идет о ранних результатах, и для оценки клинической эффективности такого подхода потребуются дополнительные исследования.

