В России создали зубную щетку, которая уничтожает бактерии светом

Команда молодых ученых Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) разработала инновационную зубную щетку, использующую фотодинамический эффект для борьбы с бактериями. Об этом «Газете.Ru» рассказали в НИЯУ МИФИ.

Главная инновация проекта — отказ от привычных напоминаний о времени чистки зубов в пользу высоких технологий. Команда решила бороться с главной проблемой гигиены: 92% людей чистят зубы менее положенных двух минут.

«Зубная щетка не будет говорить «давай чисть еще», такие уже есть. Мы решили прибавить не шума, а света. В щетку встроен светодиод, и за счет света в определенном спектре убиваются бактерии в полости рта и снижается воспаление», — объясняет капитан команды разработчиков Ксения Галушкина.

Проект, представленный на Междисциплинарном кейс-чемпионате «БиоНовации» в Архангельске, завоевал третье место и интерес крупного индустриального партнера — бренда BIOMED (компания SPLAT Global).

Разработчики отмечают, что щетку можно использовать в паре с одной из существующих паст партнера, чей состав усиливает действие света. Это позволило сделать продукт более дешевым и экологичным по сравнению с аналогами, найденными в патентах.

Сейчас студенты МИФИ ждут старта сотрудничества с индустриальным партнером, чтобы превратить свой прототип в рыночный продукт.

Ранее ученые доказали эффективность зубных паст с наногидроксиапатитом и эфирными маслами против кариеса.