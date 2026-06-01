В сердце обнаружили встроенную «систему шунтирования»

Ученые из Университета Восточной Англии обнаружили, что сердце способно формировать собственную «систему шунтирования» — сеть мелких коллатеральных сосудов, которые поддерживают кровоснабжение даже при полной закупорке крупной коронарной артерии. Результаты исследования опубликованы в журнале Open Heart.

Полная закупорка коронарной артерии, известная как хроническая тотальная окклюзия, встречается примерно у каждого пятого пациента с ишемической болезнью сердца. Долгое время считалось, что участок сердечной мышцы, лишенный нормального кровотока, постепенно погибает.

Однако исследование показало, что это происходит не всегда. Ученые выяснили, что у некоторых пациентов организм формирует сеть мелких коллатеральных сосудов, которые обходят место закупорки и продолжают снабжать ткани кровью.

Чтобы оценить их значение, ученые проанализировали данные 56 пациентов с хронической тотальной окклюзией. Они сравнили результаты коронарной ангиографии с данными магнитно-резонансной томографии сердца, которая считается наиболее точным методом оценки жизнеспособности миокарда.

Выяснилось, что чем лучше развиты естественные обходные сосуды, тем выше вероятность сохранения живой сердечной мышцы за пределами закупоренного участка. Более того, степень развития коллатералей оказалась единственным независимым фактором, связанным с жизнеспособностью миокарда. Каждый дополнительный балл по специальной шкале оценки более чем вдвое увеличивал вероятность того, что ткань сердца останется живой.

По словам авторов работы, это открытие может помочь врачам быстрее принимать решения о лечении. Восстановление кровотока через полностью закупоренную артерию — сложная и рискованная процедура, которая подходит не всем пациентам. Простая оценка коллатеральных сосудов по данным стандартной ангиографии позволит определить, кому действительно необходимы дополнительные обследования и вмешательства.

