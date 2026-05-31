Ученые раскрыли неожиданный секрет здоровья сердца

JACC: качество продуктов сильно влияет на здоровье сердца
Американские ученые пришли к выводу, что для здоровья сердца важнее качество продуктов, чем строгое ограничение жиров или углеводов. Как низкоуглеводные, так и низкожировые диеты могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, если основаны на полезных и малообработанных продуктах. Работа опубликована в журнале Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Исследователи из Гарвардского университета проанализировали данные почти 200 тыс. мужчин и женщин, за которыми наблюдали около 30 лет.

Оказалось, что решающее значение имеет не количество жиров или углеводов в рационе, а происхождение этих питательных веществ. Диеты с большим количеством овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и полезных жиров были связаны с более низким риском развития ишемической болезни сердца. Напротив, низкоуглеводные или низкожировые рационы, основанные на переработанных продуктах, животных жирах и недостатке растительной пищи, не давали такого эффекта.

«Наши результаты показывают, что дело не только в сокращении углеводов или жиров, а в качестве продуктов, из которых состоит рацион», — отметил руководитель исследования Чжиюань Ву.

Участники, придерживавшиеся более качественного и разнообразного питания, имели более высокий уровень «хорошего» холестерина, а также более низкие показатели жиров в крови и воспалительных маркеров. Кроме того, у них значительно реже развивалась ишемическая болезнь сердца — основная причина инфарктов.

Авторы считают, что полезные низкоуглеводные и низкожировые диеты могут воздействовать на организм через схожие биологические механизмы, улучшая состояние сердечно-сосудистой системы.

Ранее было названо главное условие для сохранения здоровья сосудов после 60.

 
