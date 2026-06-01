Океан теряет способность «кормить себя» из-за таяния льда, выяснили ученые

Таяние арктического морского льда не делает океан более продуктивным, как считалось ранее, а наоборот лишает его одного из важнейших питательных веществ — нитратов. К такому выводу пришли ученые из Эдинбургского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Долгое время исследователи предполагали, что сокращение ледяного покрова в Арктике будет стимулировать рост фитопланктона — основы арктической пищевой цепи. Логика была простой: чем меньше льда, тем больше солнечного света проникает в воду, а значит, активнее идет фотосинтез. Однако новые данные показали, что этот эффект перекрывается другим процессом.

Ученые проанализировали более 20 лет наблюдений в проливе Фрам — главном канале, через который арктические воды поступают в Северную Атлантику. Выяснилось, что примерно с 2009 года концентрация нитратов в водах, покидающих Арктику, начала устойчиво снижаться. Этот момент совпал с резким ускорением таяния морского льда.

Причина связана с мелководными шельфами, которые занимают почти половину площади Северного Ледовитого океана. После исчезновения ледяного покрова солнечный свет стал достигать морского дна, что усилило процесс денитрификации. Во время этой реакции бактерии превращают нитраты в газообразный азот, который уходит в атмосферу и больше не может использоваться морскими организмами.

По словам ученых, такой дефицит может привести не только к снижению общей биологической продуктивности океана, но и к изменению состава планктонных сообществ. Более мелкие виды планктона способны выживать в бедной питательными веществами воде, однако хуже передают энергию дальше по пищевой цепи.

По словам авторов работы, Арктика фактически перешла от экосистемы, ограниченной количеством света, к системе, где главным ограничивающим фактором стало наличие нитратов. Это может затронуть рыбные запасы, морских птиц и млекопитающих, а также ослабить способность океана поглощать углекислый газ из атмосферы.

