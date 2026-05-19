В антарктическом льду нашли следы древних космических катастроф

Астрофизики из научного центра им. Гельмгольца Дрезден-Россендорф обнаружили в антарктическом льду следы древних космических катастроф. В слоях льда возрастом в миллионы лет исследователи нашли редкий радиоактивный изотоп железа-60 — вещество, которое считается своеобразным «пеплом» взорвавшихся звезд. Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review Letters (PRL).

Железо-60 (Fe-60) практически не образуется на Земле естественным путем. Этот изотоп возникает во время мощных астрофизических событий — прежде всего при взрывах сверхновых. Его период полураспада составляет около 2,6 миллиона лет, поэтому обнаружение Fe-60 позволяет ученым заглянуть в далекое «космическое прошлое».

Ученые изучали древние ледяные керны, собранные в Антарктиде в рамках европейского проекта EPICA. Для анализа лед расплавляли, а затем исследовали его состав с помощью высокоточных масс-спектрометров.

Антарктический лед давно считается уникальным природным архивом. Каждый его слой хранит информацию не только о климате прошлого, но и о событиях, происходивших за пределами Земли. Теперь выяснилось, что в этих ледяных «летописях» сохранились и следы древних сверхновых.

По мнению исследователей, обнаруженные колебания концентрации Fe-60 связаны с тем, что Солнечная система в прошлом проходила через Локальное межзвездное облако — область космического пространства, содержащую остатки взорвавшихся звезд. Неравномерное распределение изотопа в разных слоях льда указывает на сложную структуру этого облака и неоднородность вещества, из которого оно состоит.

Авторы работы считают, что подобные исследования помогут лучше понять историю ближайшего космического окружения Земли и узнать, как события в далеком космосе могли влиять на планету миллионы лет назад.

Ранее пингвины оказались под угрозой исчезновения из-за изменения климата.