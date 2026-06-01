Россиянам назвали неожиданный факт о тех, кто без проблем переваривает молоко

Люди, которые без проблем переваривают молоко во взрослом возрасте, с точки зрения эволюции являются носителями сравнительно редкой генетической особенности. Об этом «Газете.Ru» сообщили ученые Пермского Политеха ко Всемирному дню молока, который отмечается 1 июня.

По словам старшего научного сотрудника кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидата медицинских наук Валерия Литвинова, у большинства древних людей после завершения грудного вскармливания прекращалась выработка фермента лактазы, необходимого для расщепления молочного сахара — лактозы. Однако около 4700 года до нашей эры произошла мутация гена LCT, благодаря которой часть людей сохранила способность переваривать молоко на протяжении всей жизни. Это давало дополнительный источник жидкости и питательных веществ, что повышало шансы на выживание.

Как рассказал ассистент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Никита Фаустов, молоко примерно на 88% состоит из воды, а остальные 12% приходятся на жиры, белки, углеводы, витамины и минералы. Особую роль играет белок казеин, который придает напитку белый цвет. Без него молоко было бы практически бесцветным.

Профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ, доктор медицинских наук Лариса Волкова отмечает, что каждый компонент молока выполняет важную функцию. Казеин обеспечивает организм аминокислотами, жиры помогают усваивать витамины A, D и E, а лактоза служит источником энергии и способствует усвоению кальция. Кроме того, продукт содержит витамины группы B, а также кальций и фосфор, необходимые для здоровья костей и зубов.

Ученые также обращают внимание на редкие D-аминокислоты, которые содержатся в молозиве — секрете молочной железы, выделяемом в первые дни после рождения ребенка. По словам Валерия Литвинова, D-аспарагиновая кислота участвует в синтезе гормонов, а D-серин играет роль нейромедиатора и помогает процессам обучения и запоминания.

Отдельно специалисты прокомментировали популярность обезжиренного молока. Как объяснила доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук Анна Портнова, при обезжиривании продукт разделяется на сливки и обезжиренную фракцию с помощью центробежной силы. Такой вариант подходит людям, которым необходимо ограничивать калорийность рациона.

Однако без медицинских показаний полностью переходить на обезжиренное молоко не стоит. Вместе с жиром из него удаляется часть витаминов A и D, а кальций усваивается хуже. Кроме того, некоторые исследования связывают употребление обезжиренного молока с более высоким риском появления акне по сравнению с цельным продуктом.

Разные виды молока существенно отличаются по составу. Козье считается наиболее близким к человеческому и часто легче усваивается, овечье содержит повышенные количества кальция, цинка и витаминов, а кобылье отличается высоким содержанием витамина С и используется для производства кумыса.

