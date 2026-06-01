Врач рассказал о вреде алкоголя при геморрое

Людям, больным геморроем, следует отказаться от употребления алкоголя. Об этом колопроктолог Данило Муньос сообщил изданию Metropoles.

Врач отметил, что алкоголь приводит к обезвоживанию организма. Недостаток же воды затрудняет опорожнение кишечника, что во время дефекации увеличивает давление на кровеносные сосуды в анальной области. Поэтому употребление алкоголя у людей с геморроем значительно повышает риск обострения болезни. Могут возникнуть такие симптомы, как жжение, боль, отек и даже кровотечение из анального отверстия.

24 апреля психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин заявил, что алкоголь негативно влияет на эффективность вакцинации, поскольку подавляет иммунную систему.

До этого Холдин сказал, что спиртные напитки опасны для доноров крови, поскольку не только вредят здоровью, но и могут сделать донацию бессмысленной.

Ранее врач назвал последствия одного бокала вина в день для женщин.

 
