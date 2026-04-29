Врач назвал последствия одного бокала вина в день для женщин

Кардиолог Джамал Рана предупредил, что привычка ежедневно выпивать один бокал вина может повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний даже у женщин среднего возраста — потенциально «защищенной» группе. Об этом он рассказал в интервью Daily Mirror.

Поводом стали результаты крупного исследования, в рамках которого проанализировали данные более 430 тысяч человек из системы здравоохранения Kaiser Permanente в Северной Калифорнии. Участники на момент начала наблюдений не страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, изменения в состоянии их здоровья отслеживали в течение нескольких лет.

Анализ показал, что у женщин, употребляющих более восьми порций алкоголя в неделю (восемь бокалов вина по 150 мл), риск развития болезней сердца оказался почти на 50% выше по сравнению с теми, кто пил меньше. эЭксперт отметил, что особенно уязвимыми оказались женщины среднего возраста — вопреки прежним представлениям о более низком риске в этой группе.

У женщин (особенно до менопаузы) риск сердечно-сосудистых заболеваний может быть снижен из-за влияния полового гормона эстрогена. Он помогает поддерживать эластичность сосудов, улучшает липидный профиль крови и в целом оказывают защитное действие на сердечно-сосудистую систему. Поэтому у женщин до прекращения менструаций инфаркт и ишемическая болезнь сердца диагностируется реже, чем у мужчин того же возраста.

Дополнительный рост риска выявили у тех, кто периодически употребляет алкоголь в больших количествах за один раз. В таких случаях вероятность сердечных заболеваний у женщин увеличивалась примерно на 68% по сравнению с умеренно пьющими.

По словам Раны, даже небольшие дозы алкоголя нельзя считать полностью безопасными. Он отметил, что спиртное может повышать артериальное давление и провоцировать воспалительные процессы, которые со временем ухудшают состояние сосудов и сердца.

