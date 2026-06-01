Названы пять причин, почему волосы быстро становятся грязными

Врач Галлямова: волосы грязнятся быстрее из-за частого мытья головы и гормонов
Быстрое загрязнение волос — это не всегда вопрос чистоты. В основе чаще всего лежит гиперактивность сальных желез, которая может быть вызвана как внешними, так и внутренними причинами. Можно выделить пять самых частых причин: слишком частое мытье головы, неправильный уход, влияние внешней среды, стресс и гормональные колебания, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

«Одной из распространенных причин, как ни парадоксально, является чрезмерная гигиена. Частое мытье головы, особенно с использованием агрессивных средств, может нарушать защитный барьер кожи. В ответ организм начинает вырабатывать больше кожного сала, пытаясь компенсировать пересушивание. Важно мыть голову по мере загрязнения и избегать слишком горячей воды, которая дополнительно стимулирует работу сальных желез», — отмечает Галлямова.

Состояние волос во многом зависит от правильно подобранных средств. Питательные шампуни и кондиционеры могут утяжелять волосы, а их остатки — скапливаться на коже головы. Отдельной ошибкой остается нанесение бальзамов и масок на корни, что усиливает жирность и создает ощущение «непромытой» головы.

«Третья причина — влияние внешней среды. На скорость загрязнения волос влияет и окружающая среда. Влажный климат, высокая температура и недостаточная гигиена текстиля способны усугублять ситуацию. Наволочку рекомендуется менять не реже одного раза в неделю. Также значение имеют головные уборы: синтетические материалы могут усиливать потоотделение и жирность кожи головы», — пояснила специалист.

Гормональный фон — один из ключевых факторов, влияющих на работу сальных желез. Повышенная жирность волос часто наблюдается в периоды перестройки организма: в подростковом возрасте, во время беременности или менопаузы.

«Образ жизни напрямую отражается на состоянии кожи головы. Избыток сахара, фастфуда и переработанных продуктов может менять состав кожного сала. Дополнительным фактором становится хронический стресс. Повышение уровня кортизола стимулирует активность сальных желез, что ускоряет загрязнение волос. Осознав причины, важно понимать: есть факторы, которые изменить невозможно — например, особенности гормональной системы или строение сальных желез. Однако на многие триггеры можно влиять и тем самым снижать выраженность проблемы», — заметила доктор.

Ранее врач объяснила, что появление перхоти может быть связано с питанием и нарушением микрофлоры кожи головы.

 
