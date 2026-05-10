Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Вспышка хантавирусаОграничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Наука

Почему появляется перхоть даже при хорошем мытье головы, объяснила врач

Трихолог Галлямова: появление перхоти может быть связано с питанием
Tetiana Tychynska/Shutterstock/FOTODOM

Перхоть — признак усиленного шелушения кожи головы, за которым могут стоять разные причины. Появление перхоти может быть связано с неправильной гигиеной, питанием и нарушением микрофлоры кожи головы, – рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

«Одной из ключевых причин появления перхоти считается дрожжеподобный грибок рода Malassezia. Он является частью нормальной микрофлоры кожи, однако при определенных условиях начинает активно размножаться. Этот грибок особенно «любит» жирную среду, поэтому чаще проявляется у людей с повышенной выработкой кожного сала. В результате возникает воспаление и ускоренное отшелушивание клеток», — отметила Галлямова.

Как подчеркивает врач, и чрезмерная, и недостаточная гигиена могут провоцировать появление перхоти.

«Слишком частое мытье головы агрессивными средствами пересушивает кожу, нарушая ее защитный барьер. В ответ кожа может начать активно шелушиться. В то же время редкое мытье приводит к накоплению себума и ороговевших клеток, создавая благоприятную среду для размножения микроорганизмов. Состояние кожи головы также зависит от внутренних факторов. Неправильное питание, особенно избыток сахара и трансжиров, может менять состав кожного сала», — заметила доктор.

Кроме того, гормональные колебания напрямую влияют на работу сальных желез, что также может способствовать развитию перхоти.

«В ряде случаев перхоть может быть симптомом дерматологических заболеваний. Среди наиболее распространенных — себорейный дерматит и псориаз. Также шелушение может сопровождать более редкие состояния кожи. Если самостоятельно установить причину появления перхоти не получается, или она сопровождается зудом и покраснением — нужно обратиться к врачу», — заключила Галлямова

Ранее врач назвала людей, которые склонны к появлению механического акне.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!