Эксперт рассказал, как меняются анализы крови у хронического курильщика

У хронических курильщиков в анализах крови можно обнаружить целый ряд характерных изменений — от признаков хронического воспаления до дефицита витаминов и накопления токсичных металлов. Об этом «Газете.Ru» рассказал медицинский директор Хеликс Дмитрий Денисов в рамках Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая.

По словам специалиста, одним из наиболее показательных маркеров является повышенный уровень карбоксигемоглобина — соединения гемоглобина с угарным газом, содержащимся в табачном дыме. Его концентрация у курильщиков может превышать норму на 5-15 %. Также в крови, моче и слюне определяется котинин — основной продукт распада никотина, который сохраняется в организме несколько дней после выкуренной сигареты.

Общий анализ крови у курильщиков нередко показывает повышенное количество лейкоцитов, что свидетельствует о хроническом воспалении. Кроме того, могут быть увеличены уровни гемоглобина, эритроцитов и гематокрита. Такая реакция связана с кислородным голоданием тканей: организм пытается компенсировать нехватку кислорода за счет усиленной выработки красных кровяных клеток.

«Картина биохимического анализа также показательна. Уровень глюкозы может расти компенсаторно на фоне хронического стресса, С-реактивный белок – классический маркер воспаления, нередко превышает норму. Фибриноген, белок свертывающей системы, часто повышен, что создает дополнительный риск тромбозов. Избыток гомоцистеина, в свою очередь, может сигнализировать о значительном риске атеросклероза и тромбообразования», — объяснил эксперт.

Отдельную проблему представляют дефициты витаминов и микроэлементов. По словам специалиста, курение ускоряет расход витамина С, а также может приводить к снижению уровней витамина Е, фолиевой кислоты, селена, цинка и магния. Одновременно в организме накапливаются тяжелые металлы, содержащиеся в табачном дыме, включая кадмий, свинец и никель.

Денисов отмечает, что после отказа от курения некоторые показатели начинают улучшаться уже через несколько дней или недель. Быстрее всего нормализуются уровни карбоксигемоглобина, лейкоцитов, С-реактивного белка и фибриногена. Восстановление баланса витаминов и микроэлементов может занять месяцы или даже годы, особенно если речь идет о выведении кадмия.

Ранее ученые выяснили, что отказ от курения и похудение гарантированно снижают риск деменции.

 
