Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

В мозге нашли механизм, который усиливает боль

NatCom: страх и тревога усиливают боль через особую нейронную цепь в мозге
Shutterstock

Ученые из Университета Торонто обнаружили нейронную цепь, которая усиливает боль под влиянием страха, тревоги и негативных ожиданий. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Речь идет о так называемом эффекте ноцебо — противоположности плацебо. Если человек ожидает боли или вспоминает неприятный опыт, его организм может усиливать болевые ощущения даже без нового повреждения тканей.

Долгое время ученые знали, что в этом процессе участвует сигнальная молекула холецистокинин (CCK), однако не понимали, через какие именно структуры мозга она действует. Теперь две независимые исследовательские группы пришли к одинаковому выводу: боль усиливает нейронный путь, соединяющий переднюю поясную кору — область, связанную с эмоциональным восприятием боли, — с центром обработки болевых сигналов в среднем мозге.

Для проверки гипотезы ученые провели эксперименты на мышах. В одном случае животных возвращали в место, где они ранее испытывали боль. В другом мыши наблюдали за сородичами, которым причиняли дискомфорт. Несмотря на различие условий, в обоих случаях у животных повышалась чувствительность к боли, а исследования указывали на активацию одного и того же сигнального пути.

Затем исследователи с помощью световых импульсов выборочно включали и выключали соответствующие нейроны. Когда цепь активировали, мыши становились более чувствительными к боли даже без каких-либо угроз. Когда ее блокировали, эффект ноцебо не возникал.

Авторы считают, что впервые удалось не просто обнаружить связь между негативными ожиданиями и болью, а показать конкретный механизм, который делает боль сильнее. По их мнению, открытие поможет разработать новые методы лечения хронической боли, особенно в случаях, когда симптомы усиливаются тревогой, стрессом или негативным опытом.

Исследователи подчеркивают, что усиление боли при ноцебо — это не «игра воображения», а реальный биологический процесс, связанный с работой определенных нейронных сетей мозга. Возможность воздействовать на эту цепь в будущем может стать новым направлением терапии болевых расстройств.

Ранее россиянам объяснили, как развивается опасный для жизни анафилактический шок.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!