Египетские археологи раскопали голову Афродиты в руинах древнего храма

В районе Ихнасия-эль-Мадина в центральной египетской провинции Бени-Суэйф, где в античности располагался город Гераклеополь, найдены руины древнего храма и голова мраморной статуи Афродиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство туризма и древностей Египта.

В ведомстве уточнили, что археологическая миссия высшего совета по делам древностей раскопала расширения к римской базилике, руины дорического храма и скульптурное изображение греческой богини любви и красоты.

Помимо этого, ученые нашли каменный блок с именем фараона Сенусерта III (правил в XIX веке до нашей эры) и картуш с именем божества Осириса-Нарефа, которое почитали в Гераклеополе во времена Древнего Египта и в эллинистическую эпоху Птолемеев.

В министерстве пояснили, что находки проливают свет на религиозное и культурное значение Гераклеополя в разные эпохи — древнеегипетскую, греческую и римскую.

Гераклеополь считается одним из ключевых археологических объектов Египта: он был столицей страны при IX и X династиях, сохранял важную роль в период Среднего и Нового царств, в Третий переходный период и достиг расцвета в греко-римское время.

