Ученые выяснили, вырастают ли лживые дети преступниками

DevPsy: детская ложь не повышает риск преступного поведения во взрослом возрасте
Ученые выяснили, что не сама по себе детская ложь, а ее сочетание с агрессивностью и импульсивностью может быть связано с повышенным риском преступного поведения во взрослом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Development and Psychopathology (DevPsy).

Исследование провели специалисты Университета Макгилла, Монреальского университета и Колледжа уголовного правосудия имени Джона Джея. Они проанализировали данные о поведении более трех тысяч детей, за которыми наблюдали с раннего возраста до начала взрослой жизни.

Авторы изучали, как меняется склонность ко лжи в период от шести до 19 лет. На основе оценок родителей и учителей исследователи выделили несколько моделей поведения: дети, которые лгали редко, периодически, часто или начинали обманывать все чаще по мере взросления.

Оказалось, что частота лжи со временем снижалась у детей во всех группах. Кроме того, классическое «мелкое вранье» не было связано с какими-либо серьезными последствиями в будущем.

Однако у детей, которые часто лгали или чья склонность ко лжи усиливалась с возрастом, значительно чаще наблюдались агрессивность и импульсивность еще в ранние годы. В дальнейшем в этой группе чаще выявляли признаки антисоциального расстройства личности — это факт был связан с повышенным риском правонарушений и судимости в подростковом и взрослом возрасте.

По словам ведущего автора работы Виктории Талвар, ложь сама по себе не должна восприниматься как тревожный сигнал. Гораздо важнее обращать внимание на устойчивые модели поведения и сопутствующие черты характера.

Исследователи подчеркивают, что результаты помогут отличить нормальные этапы развития ребенка от ситуаций, когда может потребоваться ранняя психологическая поддержка. По мнению авторов, постоянная и нарастающая склонность ко лжи в сочетании с агрессией и импульсивностью требует не столько наказания, сколько своевременного вмешательства специалистов.

Ранее был назван простой способ отучить ребенка обманывать.

 
