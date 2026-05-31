Названа природная добавка, эффективная в борьбе с диабетом

Nutrients: рыбий жир улучшает контроль уровня сахара в крови
Ученые из Бразилии выяснили, что омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, могут ослаблять инсулинорезистентность и улучшать контроль уровня сахара в крови даже при отсутствии ожирения. Работа опубликована в журнале Nutrients.

Сахарный диабет второго типа обычно связывают с избыточной массой тела, однако, по оценкам специалистов, от 10 до 20% пациентов с этим заболеванием не страдают ожирением. Механизмы развития болезни у таких людей изучены значительно хуже.

Чтобы разобраться в этом вопросе, исследователи использовали крыс линии Гото-Какидзаки — один из наиболее распространенных животных моделей диабета второго типа без ожирения. В течение восьми недель животные трижды в неделю получали рыбий жир, богатый омега-3 жирными кислотами.

К концу эксперимента у животных снизилась инсулинорезистентность, улучшилась переносимость глюкозы, уменьшился уровень воспаления и улучшились показатели липидного обмена. В частности, снизились концентрации общего холестерина, липопротеинов низкой плотности («плохого» холестерина) и триглицеридов.

По словам авторов работы, ключевую роль сыграли изменения в иммунной системе. Исследование показало, что омега-3 жирные кислоты изменяли поведение лимфоцитов — клеток иммунной системы, участвующих в воспалительных процессах.

«Мы обнаружили, что инсулинорезистентность можно уменьшить за счет изменения воспалительного ответа и переключения иммунных клеток из провоспалительного состояния в противовоспалительное», — рассказал руководитель исследования Руй Кури из Института Бутантан и Университета Крузейру-ду-Сул.

Ученые установили, что под действием рыбьего жира уменьшалась активность Т-хелперов 1-го и 17-го типов, которые способствуют воспалению, а количество регуляторных Т-клеток, наоборот, увеличивалось. Эти клетки помогают подавлять чрезмерные воспалительные реакции.

Авторы отмечают, что полученные результаты подтверждают важную роль воспаления в развитии диабета второго типа даже у людей без ожирения. В таких случаях причиной нарушений обмена веществ могут быть не жировые отложения, а хроническое системное воспаление и генетические особенности организма.

