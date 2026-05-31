Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Наука

У мастурбации выявили неожиданную пользу для отношений

JSM: мастурбация помогает сохранить отношения на расстоянии
Shutterstock

Мастурбация может помогать людям справляться со стрессом, одиночеством и нехваткой близости во время разлуки с партнером. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Исследователи проанализировали 14 научных работ с участием около 9 тыс. человек старше 18 лет. Все участники находились в длительной разлуке с партнерами — либо состояли в отношениях на расстоянии, либо были вынуждены жить отдельно из-за карантинных ограничений во время пандемии COVID-19.

Ученые отметили, что большинство предыдущих исследований лишь фиксировали частоту мастурбации, но почти не изучали, как она влияет на эмоциональное состояние людей и качество отношений. Новый обзор показал, что в условиях разлуки такое поведение может выполнять важную психологическую функцию.

У мужчин мастурбация чаще была связана с сексуальной разрядкой и снятием физического напряжения. Женщины чаще сообщали, что используют ее для расслабления, улучшения сна, снижения эмоционального стресса и даже поддержания ощущения близости с партнером.

Анализ выявил, что умеренная частота мастурбации обычно связана с положительными эффектами. Участники исследований чаще сообщали о более высокой сексуальной самооценке, лучшем понимании собственного тела и большей удовлетворенности отношениями. Некоторые пары использовали видеосвязь для совместной мастурбации, что помогало сохранять эмоциональную близость во время разлуки.

Авторы подчеркнули, что мастурбацию нельзя считать ни однозначно полезной, ни однозначно вредной для отношений. Ее влияние определяется качеством отношений, уровнем общения между партнерами, личными убеждениями и культурным контекстом. По мнению исследователей, обсуждение сексуальности должно учитывать эти различия и избегать универсальных оценок.

Ранее врачи назвали пять причин чаще заниматься сексом.

 
Теперь вы знаете
Второй удар по Запорожской АЭС за сутки, победа российской гимнастки и шишечный бум. Главное за 31 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!