Врачи назвали пять причин чаще заниматься сексом

Геронтолог Хоакин Матеу Молла и сексологи Клаудия Петри и Камила Джентиле заявили, что регулярная сексуальная активность может положительно влиять как на психическое, так и на физическое здоровье. Об этом специалисты рассказали изданию TN.

По словам экспертов, во время полового контакта в организме повышается выработка эндорфинов — нейромедиаторов, связанных с ощущением удовольствия и эмоционального благополучия. Это способствует улучшению настроения и общего психоэмоционального состояния.

При этом специалисты подчеркнули, что сексуальная жизнь не может рассматриваться как полноценная замена психотерапии или лечения тревожных и депрессивных расстройств.

Еще одним полезным эффектом эксперты назвали снижение уровня кортизола — гормона стресса. По словам специалистов, сексуальная активность помогает организму быстрее переходить из состояния напряжения в более расслабленное состояние, что может положительно влиять на качество сна и общее самочувствие.

Эксперты также сослались на исследования, согласно которым регулярная половая жизнь связана с более стабильной работой иммунной системы. Предполагается, что положительное влияние на иммунитет может быть связано как с гормональными изменениями, так и со снижением хронического стресса.

Также сексуальная активность может оказывать влияние на сердечно-сосудистую систему. Медики отметили, что во время интимной близости наблюдаются изменения кровообращения и сосудистого тонуса, которые могут способствовать умеренному снижению артериального давления. Также у некоторых людей секс сопровождается снижением болевой чувствительности, что связывают с выбросом эндорфинов и других нейрохимических веществ.

Отдельно эксперты указали на влияние интимной жизни на эмоциональные отношения между партнерами. По их словам, сексуальный контакт способствует укреплению эмоциональной привязанности и чувства близости, что может положительно отражаться на устойчивости отношений и психологическом комфорте.

Ранее ученых удивил неожиданный эффект негативного сексуального опыта.