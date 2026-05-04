Как избавиться от вдовьего горба без операций, рассказал врач

Убрать холку на шее можно при помощи трех упражнений, самомассажем и коррекцией образа жизни, — рассказала «Газете.Ru» врач ЛФК и спортивной медицины флагманского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Виктория Ботвиненко.

Вдовий горб (холка, горбик) — это медицинское состояние, известное как жировик в области седьмого шейного позвонка (С7). Важно понимать: это не «костяной горб», а преимущественно жировое отложение, сочетающееся с мышечным напряжением и изменением осанки. Он может сопровождаться болями в шее и спине, головными болями, онемением рук, нарушением мозгового кровообращения и другими осложнениями.

Чтобы решить проблему без операции можно делать лечебную физкультуру, это основа коррекции.

«Есть три хороших упражнения. Первое — растяжка шеи с сопротивлением. Сядьте прямо, положив ладонь на лоб. Надавите лбом на ладонь, оказывая сопротивление рукой. Удерживайте напряжение в течение 5-7 секунд. Расслабьтесь и повторите упражнение 8-10 раз. Второе — письмо носом. Представьте, что ваш нос — это ручка. Медленно «нарисуйте» в воздухе буквы алфавита. Двигайте только головой, удерживая плечи неподвижными. Выполняйте упражнение 3-5 минут каждый день. Третье — кошка для шеи. Из положения сидя или стоя опустите подбородок к груди. Медленно перекатывайте голову от одного плеча к другому. Движение должно быть плавным и без резких рывков. Выполните 10-12 повторений в каждую сторону», — рассказала врач.

Также доктор советует самомассаж. Начните с разогрева: легкие поглаживания от головы до плеч. Затем перейдите к растиранию: круговые движения пальцами в области холки. Далее выполните разминание: захватите и мягко сдавите мышцы. Завершите вибрацией: похлопывания ладонью или ребром. Важно избегать давления на седьмой шейный позвонок (C7) и сосредоточиться на окружающих тканях.

«Также важно скорректировать образ жизни, например, рабочего стола. Монитор должен быть расположен на уровне глаз. Подлокотники следует настроить так, чтобы плечи могли расслабиться. Важно делать регулярные перерывы каждые 30-45 минут. Используйте ортопедическую подушку средней высоты. Спите на спине или боку, избегая положения на животе. Матрас должен быть средней жесткости. Помните: ваш позвоночник можно «выпрямить» с помощью терпения и правильного ухода», — заключил доктор.

Ранее врач рекомендовала пять ежедневных упражнений против сутулости, вызванной сидячим образом жизни.