Россия нацелилась на создание технологий для освоения Марса

РКК «Энергия» назвала создание задела для полетов к Марсу одной из главных целей
Специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» назвали создание технологического задела для полетов к Марсу одной из основных целей развития пилотируемой космонавтики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании за 2025 год.

В документе указано, что в прошлом году продолжались уточнения стратегии развития пилотируемой космонавтики, лунной и межпланетной программ. Среди стратегических целей названы создание технологического задела для осуществления межпланетных перелетов к Марсу и ближайшим астероидам, освоение Луны, переход от освоения низкой околоземной орбиты к ее использованию, расширение круга специалистов, участвующих в космической деятельности, а также создание Российской орбитальной станции.

До этого академик РАН Сергей Чернышев рассказал на конференции «Космос как источник научных знаний, прогресса и сотрудничества», что проект «Космическая наука» предполагает создание суверенных территорий России на Луне. По его словам, проект даст стране ключевые знания и технологии в освоении Луны. Он также добавил, что программа включает запуск 16 космических аппаратов по различным направлениям исследований, что позволит России остаться в числе главных космических держав.

Ранее в России предложили Маску вместе отправить космонавтов на Марс.

 
