Россиян предупредили о вреде капель от насморка для сосудов всего тела

Часть действующего вещества капель от насморка действительно всасывается в кровь, особенно при частых закапываниях, превышении дозировки и поврежденной слизистой. Тогда местный препарат начинает работать как системный симпатомиметик: сужает сосуды не только в носу, но и в других областях, влияя на давление и сердечный ритм, рассказал «Газете.Ru» врач-оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Игорь Маневич.

Сосудосуживающие капли стимулируют альфаадренорецепторы в слизистой носа, вызывая сужение местных сосудов. Отек уменьшается, просвет носовых ходов расширяется, дыхание быстро облегчается. Но при использовании их дольше 3–5 дней развивается привыкание слизистой: рецепторы перестают нормально реагировать, возникает медикаментозный ринит (рикошетный отек) — без капель нос закладывает еще сильнее. Человек еще повышает дозу и застревает в замкнутом круге.

«При правильном кратковременном использовании у здоровых людей влияние на сердце и артериальное давление минимально, особенно у спреев с дозированным распылением. Но при злоупотреблении, использовании флакона вверх ногами (когда за раз попадает многократная доза), сочетании с пероральными деконгестантами или на фоне сердечно-сосудистых заболеваний возможны подъем давления, учащенное сердцебиение, аритмии, в редких случаях — серьезные сердечные события», — предупредил доктор.

Однако тяжелые сердечно-сосудистые осложнения от назальных деконгестантов редки и обычно связаны именно с неправильным применением.

«В группе повышенного риска — люди с неконтролируемой гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, аритмиями, тяжелым атеросклерозом, а также пожилые пациенты и дети. Им любые деконгестанты (особенно при длительном приеме) следует согласовывать с врачом, а иногда полностью избегать. Тревожные симптомы на фоне капель: скачки давления, сердцебиение, перебои в сердце, головные боли, выраженное беспокойство, дрожь, боли в груди, одышка», — рассказал врач.

Альтернатива — солевые спреи и промывания, увлажнение воздуха, ингаляции теплым паром, при аллергическом рините — интраназальные стероиды и антигистаминные препараты. Они действуют медленнее, но безопаснее для сердца и подходят для более длительного применения.

Ранее врачи предупреждали, что дачные работы могут повышать риск инфаркта из-за статического напряжения и жары.

 
