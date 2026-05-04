Психолог рассказала, как люди покупаются на мошеннические курсы быстрого заработка

Люди покупают финансовые курсы по быстрому заработку от мошенников из-за древнего механизма выживания, рассказала «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

«Мозг человека устроен таким образом, что пример выгоды активирует центры удовольствия сильнее, чем предупреждение об опасности. Когда мы видим чужой успех, у нас включается так называемая система зеркальных нейронов, — мы буквально проживаем эту ситуацию как свою, мы чувствуем эйфорию от чужого выигрыша почти так же остро, как если бы выиграли сами. А страх потери — это абстракция, которая пока не подкреплена реальным опытом. Мозг выбирает то, что уже «попробовал» через чужой пример», — объяснила Шпагина.

Второй важнейший механизм — это стадный инстинкт и социальное доказательство.

«Тысячи лет выживания научили нас: если все побежали в одну сторону, значит, там либо еда, либо опасность, но лучше бежать со всеми. В современном мире этот инстинкт трансформировался в «если все покупают, значит, это надежно». Когда человек видит в чате десяток сообщений о том, как люди «успели» и «поднялись», его древний мозг считывает это как информацию о безопасном источнике ресурса. Критическое мышление отключается, потому что в эволюционной истории у нас не было опыта массовых скоординированных фейков», — рассказала специалист.

Кроме того, здесь работает феномен, который называют «ошибкой выжившего». О таких курсах пишут только те, кто якобы заработал. Те, кто потерял деньги, либо молчат, либо их блокируют модераторы. Человек видит искаженную картину реальности, где успешных 90%, но у него нет доступа к данным о реальных потерях.

«Мозг не учитывает невидимые жертвы, он оперирует только видимыми примерами успеха. Кроме того, чем детальнее описан чужой успех, тем он убедительнее. Если человек пишет не просто «я заработал», а «я зашёл в 14:30, купил на 50 тысяч, а в 15:45 продал и получил 200», мозг дорисовывает картинку, погружается в эту историю и начинает примерять ее на себя. Возникает иллюзия, что этот путь воспроизводим, что достаточно просто повторить те же действия. Единственный способ противостоять этой ловушке — ввести правило: не принимать финансовых решений на эмоциях, особенно в чатах и каналах с «историями успеха», — заключила Шпагина.

Ранее психолог Елена Шпагина выделила четыре ловушки мышления, используемые курсами быстрого заработка.

 
