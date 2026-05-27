Названа опасность скачков давления для мозга

Ученые Университета Монаша выяснили, что выраженные колебания артериального давления в течение суток могут быть связаны с ухудшением памяти и ранними изменениями мозга, повышающими риск деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В работе приняли участие 225 человек в возрасте от 55 до 80 лет. Для оценки состояния сердечно-сосудистой системы исследователи использовали устройства суточного мониторинга, которые непрерывно измеряли давление днем и ночью. Затем полученные данные сопоставили с результатами когнитивных тестов и показателями состояния мозга.

Анализ показал, что у людей с более резкими перепадами кровяного давления функция памяти, способность к планированию и решению задач были снижены. Кроме того, повышенный показатель среднесуточного давления был связан с признаками сосудистого повреждения мозга.

По словам авторов, нестабильное артериальное давление может нарушать работу гематоэнцефалического барьера — системы, которая защищает мозг от вредных веществ и поддерживает стабильность его внутренней среды. Также колебания давления потенциально способны повреждать белое вещество мозга, отвечающее за передачу сигналов между различными отделами нервной системы.

Исследователи отмечают, что даже умеренное повышение вариабельности давления сопровождалось снижением когнитивных функций. По их оценке, такой эффект был сопоставим примерно с семью дополнительными годами старения мозга.

Авторы подчеркивают, что стандартного измерения давления во время приема у врача может быть недостаточно для оценки рисков. Артериальное давление постоянно меняется в течение суток, и именно эти колебания могут содержать важную информацию о состоянии сосудов мозга и вероятности будущих нарушений памяти.

Ученые считают, что контроль вариабельности давления может стать одним из направлений профилактики когнитивного снижения и деменции в пожилом возрасте.

Ранее врач объяснил, какая поза может увеличить артериальное давление.