Российские космонавты завершили выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев завершили работу в открытом космосе. Об этом сообщает «Роскосмос».

Космонавты провели за пределами Международной космической станции (МКС) шесть часов и шесть минут. За это время они выполнили ряд работ по научной программе полета. Так, была установлена научная аппаратура эксперимента «Солнце-Терагерц» на модуле «Звезда» российского сегмента станции, осуществлен демонтаж кассеты космического эксперимента «Экран-М», снят и переправлен на МКС контейнер оборудования «Биориск» с модуля «Поиск», в котором находились проведшие длительное время в открытом космосе образцы микроорганизмов.

27 мая стало известно, что Кудь-Сверчков и Микаев приступили к первому в 2026 году выходу за пределы российского сегмента МКС в открытый космос. Расчетная продолжительность работ в открытом космосе составляет 5 часов 27 минут. Для командира МКС-74 Кудь-Сверчкова это уже второй выход в карьере, для бортинженера Микаева — первый. Внутри станции за пультом роборуки ERA дежурит член экипажа Crew-12 Андрей Федяев.

Российский космонавт передал привет маме за бортом МКС.