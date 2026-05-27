Российский космонавт вышел в открытый космос с запиской «Мама, я надел шапку»

Космонавт Кудь-Сверчков вышел в открытый космос и передал маме, что надел шапку

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков передал послание маме во время выхода в открытый космос, трансляцию которого ведет корпорация «Роскосмос».

Во время работы за бортом Международной космической станции (МКС) россиянин держал в руках записку с надписью «Мама, я надел шапку».

Космонавты Кудь-Сверчков и Сергей Микаев в среду, 27 мая, приступили к первому в этом году выходу за пределы российского сегмента МКС в открытый космос. Расчетная продолжительность работ в открытом космосе составляет 5 часов 27 минут. Для командира МКС-74 Кудь-Сверчкова это уже второй выход в карьере, для бортинженера Микаева — первый. Внутри станции за пультом роборуки ERA дежурит член экипажа Crew-12 Андрей Федяев.

Главная задача экспедиции — установка уникального прибора «Солнце—Терагерц», радиотелескопа для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне. Полученные данные, по словам Кудь-Сверчкова, помогут объяснить механизмы возникновения солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования и разработать меры защиты от радиационного воздействия, а также проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов.

