Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Российский космонавт вышел в открытый космос с запиской «Мама, я надел шапку»

Космонавт Кудь-Сверчков вышел в открытый космос и передал маме, что надел шапку
buradaki/Shutterstock/FOTODOM

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков передал послание маме во время выхода в открытый космос, трансляцию которого ведет корпорация «Роскосмос».

Во время работы за бортом Международной космической станции (МКС) россиянин держал в руках записку с надписью «Мама, я надел шапку».

Космонавты Кудь-Сверчков и Сергей Микаев в среду, 27 мая, приступили к первому в этом году выходу за пределы российского сегмента МКС в открытый космос. Расчетная продолжительность работ в открытом космосе составляет 5 часов 27 минут. Для командира МКС-74 Кудь-Сверчкова это уже второй выход в карьере, для бортинженера Микаева — первый. Внутри станции за пультом роборуки ERA дежурит член экипажа Crew-12 Андрей Федяев.

Главная задача экспедиции — установка уникального прибора «Солнце—Терагерц», радиотелескопа для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне. Полученные данные, по словам Кудь-Сверчкова, помогут объяснить механизмы возникновения солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования и разработать меры защиты от радиационного воздействия, а также проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов.

Ранее в России решили снять фильм о первой женщине-космонавте.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!