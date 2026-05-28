Назван процесс в организме, нарушение которого приводит к деменции

Ученые из Университета Рочестера предположили, что хронический стресс, депрессия, сердечно-сосудистые заболевания и старение могут повышать риск деменции через общий механизм — нарушение процессов «очистки» мозга во время сна. Работа опубликована в журнале Science.

За последние годы ученые выявили множество факторов, связанных с риском деменции, включая плохой сон, хронический стресс, сердечно-сосудистые болезни и психические расстройства. Теперь исследователи считают, что все эти состояния могут быть связаны между собой через работу так называемой глимфатической системы мозга.

Глимфатическая система — это сеть каналов вокруг сосудов мозга, по которым циркулирует спинномозговая жидкость. Считается, что она помогает удалять продукты обмена и потенциально токсичные белки, связанные с болезнью Альцгеймера и Паркинсона.

«Многие нарушения, повышающие риск деменции, одновременно нарушают ритмы сна мозга. Возможно, это не отдельные явления, а части одного процесса», — заявила нейробиолог Университета Рочестера Майкен Недергаард.

Исследователи отмечают, что сон — это не пассивное состояние. Во время медленного сна в мозге синхронно колеблются уровни нейромедиаторов — норадреналина, серотонина, дофамина и ацетилхолина. Эти химические вещества регулируют настроение, внимание и цикл сна.

По мнению авторов, такие колебания могут заставлять сосуды мозга ритмично расширяться и сужаться, создавая своеобразные волны, которые помогают спинномозговой жидкости циркулировать и выводить отходы обмена.

Если сон нарушен — например, из-за стресса, болезней или возрастных изменений, — эта система может работать хуже. В результате мозг потенциально хуже очищается от вредных веществ.

Ученые подчеркивают, что пока речь идет именно о гипотезе. Прямая причинно-следственная связь между плохим сном и деменцией окончательно не доказана.

Дополнительную сложность создает то, что результаты исследований иногда противоречат друг другу. Так, часть работ показывает, что глимфатическая система активнее всего работает во время сна, однако исследование 2024 года на мышах дало противоположные результаты.

Тем не менее авторы считают, что понимание связи между сном и «обслуживанием» мозга может оказаться важным не только для изучения деменции, но и для понимания множества других заболеваний.

«Мы все больше понимаем, что сон — это не просто отдых, а высокоорганизованное состояние, необходимое для поддержания здоровья мозга», — отметила Недергаард.

