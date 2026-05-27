Хрупкость костей связали с риском болезни Альцгеймера

Ученые из Китайско-японской объединенной больницы при Цзилиньском университете установили, что потеря костной массы может быть связана с ухудшением когнитивных функций и развитием болезни Альцгеймера. По словам исследователей, оба заболевания могут иметь общие метаболические причины. Результаты обзора опубликованы в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Авторы проанализировали исследования, посвященные так называемой оси «кость — мозг» — системе взаимосвязи между состоянием скелета и работой нервной системы. По данным ученых, остеопороз и когнитивные нарушения нередко развиваются одновременно, и это может быть связано с общими биологическими механизмами.

Исследователи считают, что важную роль играют хроническое воспаление, гормональные изменения и нарушения процессов ремоделирования костной ткани — баланса между ее образованием и разрушением. Эти же механизмы, по словам авторов, потенциально связаны с сосудистыми повреждениями мозга, накоплением бета-амилоида и тау-белка — ключевых признаков болезни Альцгеймера.

Отдельное внимание в обзоре уделено веществам, которые вырабатываются костной тканью. Одним из них стал остеокальцин — гормон, участвующий не только в обмене веществ, но и в регуляции памяти и когнитивных функций. Также исследователи выделили белок склеростин, уровень которого связывают как с минеральной плотностью костей, так и с патологическими изменениями в мозге.

Авторы предполагают, что состояние костной ткани в будущем может использоваться как дополнительный маркер риска деменции. По их мнению, сочетание данных МРТ и ПЭТ (позитронно-эмиссионной томографии) головного мозга с измерением плотности костей и анализом биомаркеров позволит раньше выявлять людей с повышенной вероятностью когнитивного снижения.

