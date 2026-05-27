NASA анонсировало создание обитаемой базы на Луне

NASA рассказало о планах по созданию обитаемой базы на Луне к 2032 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) анонсировало трехэтапный план по созданию обитаемой базы на поверхности Луны к 2032 году. Информация об этом появилась на сайте организации.

По информации NASA, лунная база станет первым постоянным форпостом человечества на Луне, расположенным вблизи ее Южного полюса. Там будут жить и работать астронавты программы Artemis. Агентство координирует усилия международных партнеров, представителей промышленности и научных кругов, чтобы создать устойчивое присутствие человека на спутнике Земли на благо всего человечества.

Создание лунной базы разделено на три этапа. Первый, который продлится до 2029 года, включает запуск нескольких подготовительных миссий с роботами и людьми. Второй этап, рассчитанный до 2032 года, предполагает развертывание инфраструктуры, необходимой для пребывания человека на Луне. Наконец, на третьем этапе, начиная с 2032 года, будет обеспечено постоянное присутствие людей с регулярной сменой экипажей.

14 мая в NASA сообщали, что лунная миссия Artemis III должна пройти на низкой околоземной орбите. Согласно материалу издания ArsTechnica, в ходе миссии будет использоваться сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) без верхней ступени.

