Сотни мертвых акул выбросило на пляжи Уэльса по неизвестной причине

BBC: на пляжи Уэльса выброшено сотни мертвых акул и других морских животных

На пляжах Уэльса обнаружили сотни мертвых акул и других морских животных. Предположительно, они могли попасть на берег после сброса прилова рыболовецкими судами или потери части улова. Об этом сообщает BBC.

65-летняя медсестра Полин Моррис нашла на пляже Пембри в графстве Кармартеншир большую сеть с мертвой рыбой и акулами во время прогулки с собаками.

«Это было ужасно видеть. Масштаб просто шокировал — огромная сеть, полная рыбы и акул», — рассказала она.

По словам женщины, находка настолько ее потрясла, что она даже задумалась отказаться от рыбы в рационе.

Ранее похожую находку сделали и на пляже Сандерсфут в Пембрукшире, где местный житель обнаружил большое скопление мертвых морских животных. Предположительно, это были кошачьи акулы (catshark), также известные как морские собачки (dogfish).

Основатель природоохранной организации Sea Trust Wales Клифф Бенсон считает, что большая часть выброшенных животных действительно относится к кошачьим акулам. По его мнению, рыба могла оказаться на берегу после работы траулера.

«Это могло быть связано с рыболовным судном», — отметил он.

В природоохранном ведомстве Уэльса Natural Resources Wales (NRW) заявили, что признаков загрязнения окружающей среды не обнаружено. Специалисты осмотрели пляж Сандерсфут, однако к моменту проверки большую часть животных уже смыло обратно в море.

«Рыба, по-видимому, относится к морским собачкам, и наиболее вероятное объяснение — сброс прилова в море», — сообщили в NRW.

По данным ведомства, находка на пляже Пембри официально не регистрировалась, однако специалисты также предполагают, что речь идет либо о выброшенном прилове, либо о потерянной части улова.

