Ученые показали очаровательного синего осьминога из морских глубин

Ученые описали новый вид глубоководного осьминога, обнаруженного у Галапагосских островов. Необычное животное ярко-синего цвета получило название Microeledone galapagensis. Работа опубликована в журнале Zootaxa.

Осьминога впервые заметили еще в 2015 году во время глубоководной экспедиции на исследовательском судне E/V Nautilus, организованной совместно Фондом Чарльза Дарвина и администрацией Национального парка Галапагосских островов. Исследователи изучали дно океана рядом с островом Дарвин при помощи дистанционно управляемого подводного аппарата. На глубине около 1773 метров возле подводной горы ученые заметили маленького осьминога необычного синего цвета.

«Он крошечный!» и «Он синий!» — отреагировали исследователи во время погружения.

С помощью аппарата удалось поднять один экземпляр, а также снять еще двух похожих животных. Уже на исследовательской станции Чарльза Дарвина ученые поняли, что находка не похожа ни на один известный вид. Размер осьминога оказался примерно с мяч для гольфа.

Для определения нового вида исследователи столкнулись с проблемой: обычно осьминогов приходится препарировать, изучая строение рта, клюва и внутренних органов, однако у команды был только один подтвержденный экземпляр.

«Мы не хотели разрезать единственный образец», — объяснила ведущий автор работы, куратор беспозвоночных Полевого музея в Чикаго Джанет Войт.

Вместо этого ученые использовали микрокомпьютерную томографию. Тысячи рентгеновских снимков позволили создать трехмерную модель животного и изучить внутренние органы без повреждения образца.

Исследователи отмечают, что находка подчеркивает, насколько мало изучены глубоководные экосистемы Галапагосских островов.

«Каждый новый вид помогает лучше понять скрытые экосистемы и показывает, почему их важно защищать», — отметила соавтор исследования Саломе Багласс из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

По словам авторов, Тихий океан остается одной из наименее изученных областей планеты, и подобные открытия показывают, сколько неизвестных видов еще может скрываться в глубинах.

