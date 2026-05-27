Названо общее число диабетиков в России

Около 11,5 млн россиян страдают сахарным диабетом. Такой оценкой поделился президент Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иван Дедов на полях конгресса «Персонализированная медицина в эндокринологии: от фундаментальной науки до практического здравоохранения», передает РИА Новости.

«Думаю, что не ошибусь, если это 11,5 миллионов», — заявил академик, отвечая на вопрос журналистов.

Он также добавил, что ожирение, в большинстве случаев сопутствующее сахарному диабету, повышает и риск развития онкологических заболеваний.

Директор того же центра Наталья Мокрышева приводила данные о том, что почти 6 миллионов человек в России имеют подтвержденный диагноз «сахарный диабет», и еще примерно столько же не знают о своем заболевании, то есть общее число диабетиков в стране приближается к 12 млн.

Национальный конгресс эндокринологов с международным участием «Персонализированная медицина в эндокринологии: от фундаментальной науки до практического здравоохранения» проходит с 26 по 29 мая в Конгресс-центре московского Центра международной торговли, в нем участвуют около 3 тысяч специалистов. Организаторами являются Российская ассоциация эндокринологов совместно с Минздравом РФ и Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии им. Дедова.

