Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против ИранаЧП с катером на Байкале
Наука

В Минздраве назвали долю россиян с диабетом, не подозревающих о своем диагнозе

Центр эндокринологии Минздрава: 6 млн россиян болеют диабетом и не знают об этом
Thanakorn.P/Shutterstock/FOTODOM

Около 6 млн страдающих сахарным диабетом россиян не подозревают о своем диагнозе, заявила РИА Новости директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава РФ Наталья Мокрышева.

По ее словам, поскольку примерно столько же пациентов с этим заболеванием в стране зарегистрированы официально, реальная численность диабетиков примерно вдвое превышает статистическую.

В настоящее время, добавила Мокрышева, все силы медицинского сообщества направлены на раннее выявление заболевания и профилактику его осложнений.

Особую тревогу вызывает прямая связь диабета с ожирением: по данным Минздрава, избыточный вес присутствует у 56% россиян, а ожирение — у 22–26% граждан. Оно в семь раз повышает риск развития сахарного диабета второго типа.

Академик РАН Геннадий Онищенко предупреждал, что по темпам распространения ожирения Россия входит в первую десятку стран мира, и эту проблему «можно смело ставить знак равенства с диабетом».

Главный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян сообщил, что 30–50% заболеваний у россиян вызваны избыточным потреблением сахара, который в рационе жителей страны в четыре раза превышает норму, и насыщенных жиров – их россияне едят в полтора-два раза больше допустимого максимума, а некоторые добавляют к этому еще и много соли. Это делает питание высококалорийным и малополезным.

Ранее было названо неожиданное последствие сахарного диабета для печени.

 
Теперь вы знаете
«Болезнь X». Какие эпидемии угрожают России и миру и есть ли шанс защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!