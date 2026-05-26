Популярный препарат от диабета повысил шансы дожить до 90 у женщин

Ученые из США и Германии выяснили, что популярный препарат от диабета метформин может быть связан с повышением вероятности дожить до 90 лет у пожилых женщин с сахарным диабетом второго типа. Работа опубликована в журнале Journal of Gerontology: Medical Sciences (JGMS).

Метформин уже несколько десятилетий применяется для лечения диабета второго типа и считается одним из наиболее изученных препаратов в этой области. В последние годы ученые также рассматривают его как потенциальное средство, способное влиять на процессы старения.

Авторы проанализировали данные длительного американского исследования женщин в постменопаузе. В анализ включили 438 пациенток с диабетом второго типа: половина принимала метформин, остальные — препараты группы сульфонилмочевины. Наблюдение продолжалось в среднем 14–15 лет. За показатель «исключительного долголетия» исследователи приняли возраст 90 лет.

Оказалось, что у женщин, начавших лечение метформином, риск умереть до достижения 90 лет был примерно на 30% ниже по сравнению с пациентками, принимавшими препараты сульфонилмочевины.

«Метформин воздействует на несколько путей старения и поэтому рассматривается как препарат, способный продлевать жизнь человека», — отметили авторы работы.

Ранее исследования уже показывали, что метформин может уменьшать повреждение ДНК, влиять на активность генов, связанных с долголетием, а также снижать возрастные изменения в мозге. Также сообщалось о возможном уменьшении риска длительных последствий COVID-19.

Ученые подчеркнули, что для подтверждения эффекта необходимы рандомизированные клинические исследования.

Ранее ученые выяснили, что риск развития диабета может наследоваться от отца.

 
