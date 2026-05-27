Какая поза может увеличить артериальное давление, объяснил врач

Кардиолог Додонова: скрещенные ноги дают увеличение давления на 5-10 мм. рт. ст.
Привычка сидеть «нога на ногу» при измерении давления может превратить здорового человека в пациента с гипертонией, так как эта поза повышает давление в среднем на 5-10 мм.рт.ст., рассказала «Газете.Ru» кардиолог клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Додонова.

«Многочисленные клинические исследования подтвердили, что положение со скрещенными в коленях ногами во время замера артериального давления приводит к ложному завышению показателей. В среднем систолическое («верхнее») давление вырастает на 5–10 мм ртутного столба, а диастолическое («нижнее») — на 2–5 мм. С точки зрения физиологии здесь работают два механизма. Во-первых, при скрещивании ног происходит механическое сдавливание вен в подколенной ямке. Это заставляет дополнительный объем крови перемещаться от нижних конечностей к грудной клетке. Сердце вынуждено перекачивать этот увеличившийся объем с большим усилием, что и отражается на цифрах. Во-вторых, скрещивание ног – это скрытая изометрическая нагрузка на мышцы бедер. Даже если вам кажется, что вы расслаблены, напряжение мышц посылает сигнал нервной системе, вызывая кратковременное сужение сосудов», — рассказала доктор.

На первый взгляд, 5–10 миллиметров могут показаться незначительной погрешностью. Однако в медицине эта разница часто становится критической.

«Например, если реальное давление пациента составляет 135/85 мм рт. ст. (высокое нормальное), то из-за неправильной позы прибор покажет 145/90 мм рт. ст. Это уже классическая гипертония первой степени. Ложноположительный результат может привести к тому, что человек начнет принимать препараты, которые ему не нужны, что чревато побочными эффектами и чрезмерным снижением давления в повседневной жизни. Чтобы измерить давление правильно и получить достоверные данные, важно придерживаться следующих рекомендаций: обе стопы должны стоять на полу, не скрещенные и не поджатые; сидеть следует на стуле со спинкой, избегая положения «навесу», чтобы не напрягать мышцы спины; рука с закрепленной манжетой должна лежать на столе на уровне сердца; за 5 минут до замера необходимо успокоиться, не разговаривать и не пользоваться гаджетами», — заключила кардиолог.

Ранее было установлено, что старые батарейки в тонометре могут искажать показатели давления на 5–10 пунктов.

 
