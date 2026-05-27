Пара редчайших попугаев вывела 55 птенцов и удивила ученых

Пара редчайших новозеландских попугаев какарики-карака помогла резко увеличить численность вида, который ранее уже дважды считался вымершим. Самец Начо и самка Трикси за два года вывели 55 птенцов — более 10% всей мировой популяции этих птиц. Об этом сообщает издание France 24

Новозеландское оранжевогрудые попугаи какарики-карака входят в число самых редких в мире. Сейчас, по оценкам специалистов, в природе и питомниках осталось около 450 особей. Вид находится под угрозой исчезновения из-за хищников и разрушения среды обитания.

Начо и Трикси были объединены в пару в 2024 году в природоохранном центре Isaac Conservation and Wildlife Trust. С тех пор птицы стали «рекордсменами» по размножению: только за текущий год у них появилось 33 птенца.

Менеджер по охране дикой природы Ли Перкаски назвала Трикси «супермамой». По ее словам, сезон размножения уже завершился, однако самка продолжает откладывать яйца и выкармливать потомство. Последняя кладка включает еще семь птенцов.

Специалисты отмечают, что столь высокая репродуктивная активность играет важную роль в сохранении вида. Руководитель программы восстановления какарики-карака Уэйн Беггс заявил, что без программ разведения в неволе популяцию было бы невозможно поддерживать.

По его словам, дикие популяции крайне уязвимы для завезенных хищников, поэтому природоохранные организации создают резервные группы птиц на изолированных островах и в охраняемых зонах.

Несмотря на успех программы, сотрудники центра надеются, что после последней кладки Начо и Трикси смогут отдохнуть. Однако пока птицы продолжают активно размножаться и остаются главной надеждой на восстановление одного из самых редких попугаев планеты.

