Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

В водорослях нашли вещество, замедляющее потерю мышц

F&F: вещество из бурых водорослей может замедлять возрастную потерю мышц
Shutterstock

Ученые Национального университета Чеджу выяснили, что вещество diphlorethohydroxycarmalol (DPHC), выделенное из бурой водоросли Ishige okamurae, может помогать бороться с возрастным ослаблением мышц. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Авторы работы изучали влияние соединения на возрастные изменения мышечной ткани. Эксперименты проводились как на клетках мышей, так и на рыбках данио-рерио с искусственно вызванным старением. У таких животных обычно снижаются подвижность, мышечная масса и уровень клеточной энергии.

После введения DPHC исследователи зафиксировали улучшение двигательной активности у рыб. Также у животных улучшалось состояние мышечной ткани и повышалась выработка ATP — молекулы, которая служит основным источником энергии для клеток.

Лабораторные тесты показали, что соединение помогало мышечным клеткам лучше переносить процессы старения. DPHC снижал уровень окислительного стресса, поддерживал энергетический обмен и повышал концентрацию кальция внутри клеток. Этот механизм считается важным для нормального сокращения и работы мышц.

Кроме того, ученые установили, что вещество активирует клеточный сигнальный путь SirT1/PGC-1α. Он играет ключевую роль в регуляции энергетического обмена, работе митохондрий и поддержании мышечной функции при старении.

Исследователи отмечают, что возрастная потеря мышечной массы — саркопения — остается одной из главных причин снижения подвижности и ухудшения качества жизни у пожилых людей. На этом фоне природные соединения из морских водорослей рассматриваются как потенциальная основа для разработки средств, направленных на поддержку мышечной функции и физической активности в пожилом возрасте.

Авторы подчеркивают, что пока результаты получены только в лабораторных моделях и на животных, поэтому эффективность DPHC у людей еще предстоит подтвердить в дальнейших исследованиях.

Ранее врач назвала лучший вид ходьбы для тренировки равновесия.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!