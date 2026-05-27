В водорослях нашли вещество, замедляющее потерю мышц

Ученые Национального университета Чеджу выяснили, что вещество diphlorethohydroxycarmalol (DPHC), выделенное из бурой водоросли Ishige okamurae, может помогать бороться с возрастным ослаблением мышц. Результаты исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

Авторы работы изучали влияние соединения на возрастные изменения мышечной ткани. Эксперименты проводились как на клетках мышей, так и на рыбках данио-рерио с искусственно вызванным старением. У таких животных обычно снижаются подвижность, мышечная масса и уровень клеточной энергии.

После введения DPHC исследователи зафиксировали улучшение двигательной активности у рыб. Также у животных улучшалось состояние мышечной ткани и повышалась выработка ATP — молекулы, которая служит основным источником энергии для клеток.

Лабораторные тесты показали, что соединение помогало мышечным клеткам лучше переносить процессы старения. DPHC снижал уровень окислительного стресса, поддерживал энергетический обмен и повышал концентрацию кальция внутри клеток. Этот механизм считается важным для нормального сокращения и работы мышц.

Кроме того, ученые установили, что вещество активирует клеточный сигнальный путь SirT1/PGC-1α. Он играет ключевую роль в регуляции энергетического обмена, работе митохондрий и поддержании мышечной функции при старении.

Исследователи отмечают, что возрастная потеря мышечной массы — саркопения — остается одной из главных причин снижения подвижности и ухудшения качества жизни у пожилых людей. На этом фоне природные соединения из морских водорослей рассматриваются как потенциальная основа для разработки средств, направленных на поддержку мышечной функции и физической активности в пожилом возрасте.

Авторы подчеркивают, что пока результаты получены только в лабораторных моделях и на животных, поэтому эффективность DPHC у людей еще предстоит подтвердить в дальнейших исследованиях.

Ранее врач назвала лучший вид ходьбы для тренировки равновесия.