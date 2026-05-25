Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Врач назвала лучший вид ходьбы для тренировки равновесия

DailyMail: ходьба по неровной поверхности улучшает равновесие в пожилом возрасте
lzf/Shutterstock/FOTODOM

Врач-физиотерапевт Клэр Морроу посоветовала регулярно ходить босиком по неровным поверхностям для тренировки равновесия и устойчивости. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам Морроу, способность сохранять баланс зависит от работы системы проприоцепции — механизма, благодаря которому мозг постоянно получает информацию о положении тела и суставов в пространстве. Именно эта система помогает человеку автоматически реагировать на изменение поверхности под ногами и удерживать равновесие.

Как объяснила врач, при ходьбе по неровной поверхности мозг считывает изменение положения суставов и мгновенно активирует нужные мышцы для стабилизации тела. В обычной жизни этот процесс остается незаметным, однако с возрастом, после травм или при недостатке физической активности эффективность такой системы может снижаться.

По словам Морроу, ухудшение проприоцепции повышает риск падений и травм, особенно у пожилых людей. Чтобы поддерживать работу этой системы, физиотерапевт рекомендовала периодически ходить босиком по поверхностям с естественным рельефом.

Для такой тренировки, по ее словам, подходят трава, песок, земля или древесные опилки. Неровная поверхность создает для организма небольшую нагрузку и заставляет мышцы и нервную систему постоянно адаптироваться к изменениям опоры.

Морроу отметила, что подобные упражнения помогают развивать устойчивость, координацию движений и контроль над положением тела. При этом врач подчеркнула, что людям с заболеваниями стоп или нарушениями равновесия перед такими тренировками стоит проконсультироваться со специалистом.

Ранее был назван объем тренировок для максимального снижения риска болезней сердца.

 
Теперь вы знаете
Мифы и факты о российских правителях, о которых не говорят на уроках истории
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!