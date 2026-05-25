Врач назвала лучший вид ходьбы для тренировки равновесия

Врач-физиотерапевт Клэр Морроу посоветовала регулярно ходить босиком по неровным поверхностям для тренировки равновесия и устойчивости. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам Морроу, способность сохранять баланс зависит от работы системы проприоцепции — механизма, благодаря которому мозг постоянно получает информацию о положении тела и суставов в пространстве. Именно эта система помогает человеку автоматически реагировать на изменение поверхности под ногами и удерживать равновесие.

Как объяснила врач, при ходьбе по неровной поверхности мозг считывает изменение положения суставов и мгновенно активирует нужные мышцы для стабилизации тела. В обычной жизни этот процесс остается незаметным, однако с возрастом, после травм или при недостатке физической активности эффективность такой системы может снижаться.

По словам Морроу, ухудшение проприоцепции повышает риск падений и травм, особенно у пожилых людей. Чтобы поддерживать работу этой системы, физиотерапевт рекомендовала периодически ходить босиком по поверхностям с естественным рельефом.

Для такой тренировки, по ее словам, подходят трава, песок, земля или древесные опилки. Неровная поверхность создает для организма небольшую нагрузку и заставляет мышцы и нервную систему постоянно адаптироваться к изменениям опоры.

Морроу отметила, что подобные упражнения помогают развивать устойчивость, координацию движений и контроль над положением тела. При этом врач подчеркнула, что людям с заболеваниями стоп или нарушениями равновесия перед такими тренировками стоит проконсультироваться со специалистом.

