Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Россиян предупредили, что готовую еду нельзя хранить в дверце холодильника

Эксперт Крупская: готовую еду опасно оставлять на дверце холодильника
Shutterstock/FOTODOM

Даже в домашнем холодильнике можно организовать хранение правильнее. Внутри него есть зоны с разной температурой. Например, самое теплое место — дверца холодильника. Именно там нельзя хранить готовую еду: есть риск, что она быстрее испортится, чем истечет срок годности, рассказала «Газете.Ru» директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская.

«Самое холодное место – верхние полки, если морозилка сверху, или нижние, если морозилка снизу. Средняя зона – центральные полки, где температура стабильно +4 – + 5 °C. Зона свежести – выдвижные ящики внизу – специально предназначена для хранения скоропортящихся продуктов при температуре, близкой к 0 °C, но не допускающей замерзания. Дверца — это самое теплое и нестабильное по температуре место в холодильнике, так как она постоянно открывается, и на нее попадает теплый воздух из комнаты», — объяснила специалист.

Готовую еду не рекомендуется ставить на дверцу и полку, которая дальше всего от морозильной камеры.

«Это правило особенно важно для блюд, содержащих яйца, рыбу, мясо или майонезные, сметанные заправки. При неправильном хранении в этих ингредиентах вредоносные микроэлементы начинают развиваться быстрее всего», — заключила Крупская.

Ранее эксперт предупреждала, что готовая еда становится опасной, если находится в тепле более получаса.

 
Теперь вы знаете
Атака на Севастополь, льготная ипотека для ученых и оповещения на курортах. Что нового к утру 27 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!