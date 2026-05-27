Россиян предупредили, что готовую еду нельзя хранить в дверце холодильника

Даже в домашнем холодильнике можно организовать хранение правильнее. Внутри него есть зоны с разной температурой. Например, самое теплое место — дверца холодильника. Именно там нельзя хранить готовую еду: есть риск, что она быстрее испортится, чем истечет срок годности, рассказала «Газете.Ru» директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская.

«Самое холодное место – верхние полки, если морозилка сверху, или нижние, если морозилка снизу. Средняя зона – центральные полки, где температура стабильно +4 – + 5 °C. Зона свежести – выдвижные ящики внизу – специально предназначена для хранения скоропортящихся продуктов при температуре, близкой к 0 °C, но не допускающей замерзания. Дверца — это самое теплое и нестабильное по температуре место в холодильнике, так как она постоянно открывается, и на нее попадает теплый воздух из комнаты», — объяснила специалист.

Готовую еду не рекомендуется ставить на дверцу и полку, которая дальше всего от морозильной камеры.

«Это правило особенно важно для блюд, содержащих яйца, рыбу, мясо или майонезные, сметанные заправки. При неправильном хранении в этих ингредиентах вредоносные микроэлементы начинают развиваться быстрее всего», — заключила Крупская.

Ранее эксперт предупреждала, что готовая еда становится опасной, если находится в тепле более получаса.