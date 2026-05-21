Россиян предупредили, какие действия делают еду на пикнике опасной для здоровья

Соблюдение температурного режима — ключевое условие для сохранности готовых блюд, особенно на пикнике. Если блюдо находится в тепле больше получаса, его срок годности сокращается в разы, рассказала «Газете.Ru» директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская.

«К готовой еде относятся блюда, которые производятся и герметично упаковываются на фабриках-кухнях, а затем поставляются в магазины с соблюдением непрерывной холодовой цепи. Такая продукция готова к употреблению сразу и не требует доготовки на месте, разве что разогрева при необходимости. Кроме того, ее отличительная особенность — герметичная упаковка с использованием новых технологий, которая защищает еду от внешнего воздействия, предотвращает рост патогенных бактерий и сохраняет свойства свежего блюда», — объяснила Крупская.

К примеру, по приходе домой необходимо сразу же убрать упаковки с едой в холодильник и доставать только перед употреблением. При этом, если переложить блюдо из заводского контейнера в другую емкость, его срок годности сократится.

«Дело в том, что в упаковке готовая еда хранится в специальной среде, надолго сохраняющей ее свойства (качество, вкус, запах, текстуру) и не допускающей развития вредных микроорганизмов. Именно поэтому у блюд в герметичном контейнере может быть длительный срок годности, но как только они попадают в тепло дольше, чем на 30 минут, или извлекаются из герметичной упаковки, срок сокращается в разы. Если планируется долгая поездка, нужно обязательно использовать термосумку. Солнцепек губителен для готовой еды, так как патогенные микроорганизмы начинают развиваться быстрее», — дополнила Крупская.

По словам эксперта, при выезде на пикник важно соблюдать правила гигиены, без которых сохранить пищевую безопасность даже самых качественных блюд не удастся, — мыть руки перед приемом пищи, использовать только чистые приборы, отделять немытые или сырые продукты от тех, которые прошли тепловую обработку.

Ранее эксперт напомнила, что домашний вакуум не продлевает срок годности готовых блюд.