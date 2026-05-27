Врач рассказала, в какое время лучше завтракать, обедать и ужинать

Врач Жернова: завтракать лучше всего в течение первого часа после пробуждения

Хотя универсального времени для завтрака, обеда и ужина нет, время приема пищи все же влияет на самочувствие, уровень энергии и работу пищеварения. Так завтракать лучше всего в течение первого часа после пробуждения, обедать — в середине дня, а ужинать — не позднее, чем за пару часов до сна, — об этом «Газете.ru» рассказала Светлана Жернова, врач-диетолог, терапевт Медицинского курорта VERBA.

«Организм адаптируется к регулярному графику питания. Если человек ест примерно в одно и то же время, пищеварительная система заранее «готовится» к приему пищи: активнее вырабатываются ферменты и улучшается усвоение. Хаотичные перекусы, наоборот, могут провоцировать вздутие, тяжесть и скачки энергии. Самая распространенная ошибка — пропуск завтрака и плотный поздний ужин. В результате в течение дня усиливаются перепады сахара в крови, появляется раздражительность, а вечером возрастает риск переедания», — пояснила Жернова.

Она отметила, что универсального идеального времени для завтрака не существует. Оно зависит от режима сна и циркадных ритмов человека. Тем не менее специалисты рекомендуют завтракать в течение первого часа после пробуждения.

«Если слишком долго откладывать первый прием пищи, повышается уровень гормонов голода, а вечером человеку становится сложнее контролировать аппетит. Кроме того, регулярный пропуск завтрака может ухудшать чувствительность к инсулину», — уточнила специалист.

По словам врача, с точки зрения обмена веществ именно обед часто становится ключевым приемом пищи.

«В середине дня организм лучше перерабатывает белки, жиры и углеводы, а также эффективнее использует глюкозу как источник энергии. При этом жесткое правило «не есть после шести» можно назвать устаревшим. Гораздо важнее не перегружать организм едой непосредственно перед сном. Оптимально ужинать за три-четыре часа до сна. Поздние и тяжелые приемы пищи ухудшают качество сна, способствует рефлюксу и набору веса», — подчеркнула Жернова.

Она добавила, что устойчивый режим питания строится на регулярности, сбалансированном рационе и внимании к собственному самочувствию.

