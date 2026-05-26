Россиян предупредили, чем опасно самолечение в интернете

Врач Никончук: самолечение в интернете грозит тремя опасностями
Самолечение при помощи интернета грозит тремя опасностями: развитием опасных побочных эффектов от лекарств, развитием киберхондрии (необоснованная тревога о здоровье, вызванная обилием информации в интернете), и использованием «испорченных» лекарств, – рассказал «Газете.Ru» терапевт, пульмонолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Илья Никончук.

«По опыту могу сказать: каждый второй пациент признается, что до того, как обратиться в клинику, начал лечиться самостоятельно, через интернет. Однако, не имея медицинских знаний и опыта, невозможно грамотно интерпретировать свои симптомы и поставить правильный диагноз. Как следствие, высока вероятность подобрать неподходящие препараты. Кроме того, не обладая специальными знаниями и опытом, невозможно определить нужную дозировку и оценить последствия от взаимодействия различных медикаментов между собой. Это чревато побочным нежелательным действием препаратов и затягиванием болезни», — предостерег эксперт.

Кроме того, существуют другие проблемы, возникающие в результате самолечения.

«Например, может развиться киберхондрия — необоснованная тревога о здоровье, вызванная обилием информации в интернете, часто приводящая к хроническому стрессу, неврозам или депрессии. Но самое главное, излишнее увлечение самодиагностикой, без обращения к профессионалам за необходимым лечением, может привести к прогрессированию болезни и дальнейшим осложнениям», — рассказал врач.

Во многом спасает от возможности самолечения, в частности, тяжелых недугов, запрет на продажу определенных лекарственных средств, которая находится на особом контроле у государства и регламентируется федеральным законом.

«Сегодня таких препаратов практически нет в свободном доступе. Если пациенты решают самостоятельно начать прием рецептурных лекарств, например, антибиотиков, то, как правило, находят их у себя в аптечке, где они сохранились с прошлой терапии. Что также опасно, ведь препарат может оказаться с истекшим сроком годности», — добавил Никончук.

Поэтому, с учетом всех возможных рисков, в вопросах лечения не стоит полагаться на собственный опыт и интернет: перед приемом любого медицинского препарата, даже если речь идет о витаминах, важно проконсультироваться со специалистом.

