Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Наука

Ученые выявили скрытый триггер болезни Альцгеймера

npj Drug Discovery: фермент cPLA2 влияет на развитие болезни Альцгеймера
Proxima Studio/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Южной Калифорнии обнаружили экспериментальные соединения, способные подавлять воспаление мозга, связанное с болезнью Альцгеймера. Работа опубликована в журнале npj Drug Discovery.

Исследование сосредоточилось на ферменте cPLA2 (кальций-зависимая фосфолипаза A2), который, как показали результаты, может играть важную роль в развитии нейровоспаления.

Ученые изучали носителей варианта гена APOE4 — главного известного генетического фактора риска болезни Альцгеймера. Оказалось, что у людей с повышенной активностью cPLA2 вероятность развития заболевания была выше.

При этом полностью блокировать фермент нельзя: cPLA2 участвует и в нормальной работе мозга. Поэтому исследователи искали вещества, которые могли бы избирательно подавлять только его патологическую активность.

«В этом исследовании мы выявили соединения, которые избирательно действуют на cPLA2 и почти не затрагивают родственные ферменты PLA2, важные для нормальной работы клеток», — рассказал руководитель работы Хусейн Яссин, директор Центра персонализированного здоровья мозга Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии.

Для поиска кандидатов ученые использовали компьютерный скрининг миллиардов молекул. Отбирались соединения, способные проникать через гематоэнцефалический барьер — защитную систему, отделяющую мозг от кровотока, — и сохранять активность в тканях мозга.

После отбора соединения проверили в клеточных и животных моделях. Один из ингибиторов cPLA2 показал особенно хорошие результаты: он снижал патологическую активацию фермента в человеческих клетках мозга, подвергнутых стрессу, связанному с болезнью Альцгеймера.

Испытания на мышах подтвердили, что вещество способно проникать в мозг и влиять на воспалительные процессы, связанные с нейродегенерацией.

По словам авторов, сейчас главная задача — понять, может ли воздействие на этот механизм реально снижать риск болезни Альцгеймера, особенно у носителей APOE4.

«Следующий этап посвящен не обещаниям, а тщательной проверке того, безопасно ли воздействовать на этот путь, возможно ли это и имеет ли это значение для заболевания у человека», — отметил Яссин.

Авторы считают, что селективное подавление cPLA2 может стать новым направлением терапии не только болезни Альцгеймера, но и других нейродегенеративных заболеваний.

Ранее была названа простая ежедневная привычка, снижающая риск деменции на 35%.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!