Находка в тропическом лесу перевернула представления об истории человечества

Nature: люди жили в тропических лесах Африки уже 150 тысяч лет назад

Международная группа ученых обнаружила свидетельства того, что древние люди жили во влажных тропических лесах Западной Африки около 150 тысяч лет назад. Это более чем вдвое отодвигает прежние оценки появления человека в таких экосистемах и меняет представления об эволюции Homo sapiens. Работа опубликована в журнале Nature.

Долгое время считалось, что ранние люди предпочитали открытые ландшафты — саванны и побережья, избегая густых дождевых лесов. Однако находка в современном Кот-д'Ивуар показала, что наши предки освоили такие среды гораздо раньше.

Археологи исследовали стоянку Бете I, где еще в 1980-х годах были найдены каменные орудия. Тогда ученые не могли точно определить их возраст и восстановить древнюю среду обитания. Современные методы позволили пересмотреть находку.

Исследователи использовали сразу несколько способов датировки, включая оптически стимулированную люминесценцию и электронный парамагнитный резонанс. Оба метода показали возраст около 150 тысяч лет.

Чтобы понять, каким был ландшафт в то время, ученые изучили пыльцу, фитолиты — микроскопические кремниевые структуры растений — и химические следы в отложениях. Анализ показал, что район уже тогда был покрыт густым влажным лесом.

В образцах обнаружили пыльцу и растительные воски, характерные для тропических лесов Западной Африки, а доля пыльцы трав оказалась очень низкой. Это говорит о том, что люди жили не на окраине леса, а внутри полноценной дождевой экосистемы.

До этого старейшие надежные свидетельства присутствия человека в африканских тропических лесах датировались лишь 18 тысячами лет назад. Мировой рекорд принадлежал Юго-Восточной Азии — около 70 тысяч лет.

Авторы считают, что открытие подтверждает новую картину эволюции человека: Homo sapiens с самого начала были экологически гибким видом, способным осваивать самые разные среды — от пустынь до густых лесов.

Ученые также отмечают, что археологические исследования тропических лесов крайне сложны: влажный климат плохо сохраняет кости и органические остатки, а густая растительность затрудняет раскопки. Поэтому в Африке могут существовать еще более древние стоянки, которые пока не обнаружены.

